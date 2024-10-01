Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan U 17 milli takımın hazırlık kampına davet edildi.

U17 Millî Takımımızın 4-12 Ekim tarihleri arasında Bursa'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Bursa Baia Hotel'de toplanacak.

Ay-yıldızlıların Bursa'da yapacağı kamp, Kasım ayında Sırbistan'da oynanacak olan 2024/25 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçları hazırlıkları kapsamında düzenleniyor. U17 Millîler, 1. Tur 13. Grup'ta Sırbistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Teknik Direktörlüğünü Orhan Şam’ın yaptığı U17 Millî Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosu sekiz gün boyunca Bursa’da zorlu maçlara hazırlanacak.