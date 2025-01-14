Trendyol 1.Lig'de ilk yarı dün oynanan maçlar ile sona erdi.

Ligin ilk yarısını 5.sırada tamamlayan Çorum FK'da, 25 yaşındaki genç yıldız parlayan isimler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Batman Petrolspor'da kiralık oynayan ve takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Eren Karadağ, bu sezon 1.Lig'de de fırtına gibi esiyor.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 19 maçta 826 dakika süre alan Eren Karadağ, 3 gol 4 asistle oynadı.

Oynadığı futbol ile taraftarların da sevgilisi haline gelen Karadağ, dünkü İstanbulspor maçında da harika bir gole imza attı.

Genç yıldız attığı 3 golle kaptan Ferhat Yazgan ve Suat Kaya ile birlikte en golcü isimler arasında yer aldı.

Eren'in performansı Teknik Direktör Serkan Özbalta ve teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Eren Karadağ kimdir?

2000 Rize doğumlu Eren Karadağ 2011 yılında Çaykur Rizespor alt yapısında başladığı futbolculukta 2018 yılında yeşil beyazlı kulüpte ilk profesyonel imzayı attı.