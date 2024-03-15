Futbol Federasyonu Trendyol 1. ligde iki haftalık maç programını açıkladı.

Buna göre Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü maçı 2 Nisan Salı günü deplasmanda aynı hafta 7 Nisan pazar günü ise sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Ligde milli ara ve ardından yerel seçimler nedeni ile maç olmayacak.

Federasyon bu tarihten sonra oynanacak iki maçlık programı açıkladı.

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Buna göre kırmızı siyahlı takım 28. hafta maçında 2 Nisan Salı günü saat 13.30’da Aktepe Stad’ında Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Ahlatcı Çorum FK ligin 29. hafta maçında ise 7 Nisan pazar günü saat 13.30’da Kocaelispor ile  Yeni Çorum Stadyumunda karşılaşacak.

Ligde kalan hafta maçlarının programı daha sonra açıklanacak.

Editör: Harun Akkaya