Futbol Federasyonu Trendyol 1. ligde iki haftalık maç programını açıkladı.

Buna göre Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü maçı 2 Nisan Salı günü deplasmanda aynı hafta 7 Nisan pazar günü ise sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Ligde milli ara ve ardından yerel seçimler nedeni ile maç olmayacak.

Federasyon bu tarihten sonra oynanacak iki maçlık programı açıkladı.

Buna göre kırmızı siyahlı takım 28. hafta maçında 2 Nisan Salı günü saat 13.30’da Aktepe Stad’ında Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Ahlatcı Çorum FK ligin 29. hafta maçında ise 7 Nisan pazar günü saat 13.30’da Kocaelispor ile Yeni Çorum Stadyumunda karşılaşacak.

Ligde kalan hafta maçlarının programı daha sonra açıklanacak.