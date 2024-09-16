Çorum FK’nın bu sezonki transferlerinden Avounou ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta kırmızı siyahlı forma ile ilk golünü attı.

Takıma geç katıldığı için fiziksel eksik nedeni ile ilk dört haftada son bölümlerde oyuna giren Avounou önceki hafta Sakaryaspor karşısında takımının beraberlik golünün asistini yapmış uzatma dakikalarında ise ikinci asistini Ahmethan değerlendirememişti.

Yeni Malatyaspor maçında ilk kez onbirde sahaya çıkan Avounou ilk golde Thomas’a asistini yaparken ikinci yarının başında ise Zargo’nun asistinde isebu kez golü atan isim oldu.

Tecrübeli futbolcu bu golün hemen ardından yerine Boudjemaa’ya bıraktı.