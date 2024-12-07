Çorum FK Gelişim Liginde bu hafta sonu tek maçta mücadele edecek.

U 14, U 15, U 17 ve U 19 kategorilerinde birinci devreler sona erdiği için maç oynanmayacak. Haftanın tek maçında U 16 kategorisinde Çorum FK evinde ilk iki yolunda kritik Ankaragücü maçına çıkacak.

Gelişim Liginde Çorum FK U 16 takımı grupta ilk iki mücadelesi için çekiştiği MKE Ankaragücü ile yarın evinde kritik maçta karşılaşacak. Ligde 6 maç sonunda 9 puanla üçüncü sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK ile 12 puanla ikinci sırada bulunan Ankaragücü arasındaki maç yarın saat 13’de Devane sahasında oynanacak.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçı kazanarak ilk iki iddiasını devam ettirmek istiyor.

Bu kritik maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammet Yıldırım ve Efe Ataç yapacak.