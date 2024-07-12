Çorum Futbol Kulübü’nün Trengyol 1. Lig’deki rakiplerinden yeni Malatyaspor’un 2024-2025 sezonunda da lige katılmama kararı aldığı öğrenildi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, takımı ligden çekmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle o sezonun hakları dondurulan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon da lige katılmamıştı.
Yeni Malatyaspor, aynı gerekçe ile 2024-2025 sezonuna da katılmama talebinde bulundu. 1. Lig Kulüplerinin büyük çoğunluğu Yeni Malatyaspor’un talebine olumlu bakarken, son kararı Futbol Federasyonu verecek.
Transfer yasağı da bulunan Yeni Malatyaspor’un lige katılmama ve haklarının dondurulması talebi olumlu karşılanırsa, lig yeni sezonda 19 takımla oynanacak.