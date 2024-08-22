Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz'ü kiraladığını duyurdu.
Bordo-mavili ekip Hakan Yeşil, Murat Cem Akpınar ve Batuhan Kör'le yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ün 2024-25 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyeceği aktarıldı.
Göktan Gürpüz, geçen yıl Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Editör: Çorum Hakimiyet