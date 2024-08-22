Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz'ü kiraladığını duyurdu.

Bordo-mavili ekip Hakan Yeşil, Murat Cem Akpınar ve Batuhan Kör'le yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ün 2024-25 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyeceği aktarıldı.

Çorum FK alt yapı antrenörleri seminerde Çorum FK alt yapı antrenörleri seminerde

Göktan Gürpüz, geçen yıl Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısından Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Editör: Çorum Hakimiyet