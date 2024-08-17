Trendyol 1. ligde mücadele eden Erzurumspor 1110 gün sonra transfer yasağını kaldırdı. Mavi Beyazlılar yasağı kaldırmasının ardından üç yerli iki yabancı futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Süper Ligden düşdükten sonra futbolcu borçları nedeni ile transfer yasağı verilen Erzurumspor üç sezondur mevcut kadrosu ve alt yapıdan çıkardığı futbolcularla 1. ligde mücadele ediyor.

Mavi beyazlılar Yönetim ve Belediye Başkanının destekleri ile transfere engel olan iki dosyayı daha çözüme kavuşturarak yasağı kaldırdı.

Erzurumspor transfer yasağını kaldırdıktan hemen sonra daha önce anlaşmaya vardığı yerli futbolcular Gökhan Akkan, Mustafa Fettahoğlu ve Salih Sarıka’nın lisanslarını çıkardı.

Mavi beyazlılar Bulgaristan ligi takımlarından Slavia Sofia’da forma giyen Toni Tasev ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi Beyazlı takımın diğer transferi ise Odise Roshi oldu.

Ülkemizde son olarak Sakaryaspor forması giyen Odise Roshi ile Erzurumspor 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer tahtasını açan Erzurumspor’da transferlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.