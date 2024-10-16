Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Gençlerbirliği'ne haciz geldi.

Türk futbol tarihinin asırlık kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün mallarına haciz geldi.

Kulübe giden alacaklılar, 69 milyon liralık borca karşılılık şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa ve demirbaşa el koydu.

TFF 1. Lig'de yarışan Ankara’nın tarihi takımı Gençlerbirliği Spor Kulübü, geçirdiği ekonomik kriz nedeniyle bir holding şirketine borçlandı. Holding, bünyesindeki iki farklı şirketten kulübe toplam 69 milyon lira gönderdi. Ancak kulüp zaman içinde holdinge borçlarını ödeyemedi.

Bunun üzerine holding, kulüpten alacağının tahsili için harekete geçti.