Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın organize ettiği Çorum FK gecesi yeterli katılım olması halinde 13 Temmuz salı akşamı yapılacak.

Ahlatcı Çorum FK’ya destek için planlanan toplantı 13 Ağustos salı günü yapılacak.

Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın girişimleri ile yapılacak toplantının 13 Ağustos salı günü yapılmasının planlandığını söyledi.

Topuz, bu toplantı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini beklenen sayıya ulaşması halinde halinde toplantının salı günü saat 19.00’da Altınkaya Arena’da yapılacağını belirtti.