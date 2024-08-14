Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlanan Kasongo ve Suat Kaya’dan kötü haber geldi.

MR çekilen futbolculardan Kasongo 6, Suat Kaya ise 3 hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kabongo kasongo ve Suat Kaya’nın C.H Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş olup; Kabongo Kasongo’nun, hamstring kas grubunda 2B derece yırtık ve kanama alanı tespit edilmiş olup , tedavi süresi olarak 4-6 hafta planlanmıştır.

Suat Kaya’nın ise adductor kas grubunda 2A derece yırtık tespit edilmişt olup, tedavi süresi olarak 2-3 hafta planlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”