Vali Ali Çalgan başkanlığında milletvekilleri ve belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki Çorum heyeti ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaret edilerek Çorum'da devam eden ve başlayaca projelere destekleri için teşekkür edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Çorum'a dair devam eden ve başlayacak hangi projelere destek istendiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.