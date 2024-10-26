Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret etti.

Parti genel merkezinde gerçekleşen ziyaretle ilgili bilgi veren MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile Çorum İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı performans ve faaliyet raporları ile 2025 yılı kapsamında takip edecekleri ve planladıkları faaliyetlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “Çorum için ne söz verdikse takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çıplak’a ziyarette İl Başkan Yardımcıları Ahmet Hattap İmal, Abdullah Dalyan ve Sinan Eryücel eşlik etti.