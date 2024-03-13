Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 31 Mart’ın Çorum'un özlenen Millî Görüş Belediyeciliği ile yeniden buluşacağı tarih olacağını belirterek, “Hemşehrilerimizin sahada bize duydukları sıcak ilgi, sevgi ve özlem gösteriyor ki Çorum için Saadet vakti yaklaşıyor” dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam başka bir camide teravihe katılan Saadet Adayı Faruk Cıdık, namaz sonrasında ise geç saatlere kadar esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yaptığı bu ziyaretlerde, Saadet Partisi'ne olan teveccühün her geçen gün arttığına dikkat çeken Faruk Cıdık, "Sevgili hemşehrilerimizin sahada bize duydukları sıcak ilgi, sevgi ve özlem gösteriyor ki Çorum için Saadet vakti yaklaşıyor. 31 Mart, Çorum'un özlenen Millî Görüş Belediyeciliği ile yeniden buluşacağı tarih olacaktır. Halkımız iyi bilsin ki, Millî Görüş ve Âdil Düzen'in tesisi, ancak Saadet Partisi ile mümkündür." diye konuştu.