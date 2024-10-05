Trendyol 1. ligde dün akşam oynanan Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK takımları arasındaki maç öncesinde taraftarlar arasında dostca görüntüler yaşandı.

İki takım taraftarları birlikte yemek yediler şehir turu attılar akşam saatlerinde ise stada geçerek maçı izlediler.

Maç için dün öğle saatlerinde Çorum’a gelen Iğdırspor taraftar grubu Ova Beyleri üyeleri Çorum FK Tribün Liderleri Hüseyin Nalcı, Özgür Yalvaç ve Şevket Yumutkan tarafından karşılaşdılar ve ardından misafir taraftarlara öğlen yemeği ikram edildi.

Yemeğin ardından Iğdır FK taraftar grubu Ova Beyleri’ne Çorum’u gezdiren Çorum FK Tribün liderleri misfir takıma çok güzel ev sahipliği yaptılar.

İki takım taraftarları daha sonra Yeni stadyuma geçerek kendilerine ayrılan tribünlerde doksan dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

İki takım taraftarları maç sonunda da aynı şekilde centilmence birbirlerini alkışlarla uğurladılar.