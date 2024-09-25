Çorum İHH Kadın, Gazze'ye destek, yetim çocuklar için kırtasiye, katarakt hastaları başta olmak üzere yeryüzündeki mazlumlar için hayır çarşısı düzenleyecek.

27 Eylül Cuma ve 28 Eylül Cumartesi günü olmak üzere iki gün açık kalacak olan hayır çarşısında kadın gönüllülerin el emeği ile hazırladığı ürünler yer alacak.

Çorum İHH Kadın Başkanı Yasemin Eren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeryüzünde yalnız yaratılmadığımızı biliyor, dünyanın herhangi bir yerinde yetim, mağdur ve mazlum kalmış kardeşlerimizi de en az kendimiz kadar önemsiyoruz. Çorum İHH Kadın olarak yeni döneme 27 ve 28 Eylül'de yapacağımız hayır çarşımızla başlıyoruz. Hayır çarşısında benim de katkım olsun, diyen duyarlı tüm hayırseverler hem ürünleri ile destekleyebilir hem de çarşımızı ziyaret için gelebilirler. Bu hayra siz de davetlisiniz" dedi.

Çorum İHH'nın Murat Evler 6. Sok. No: 12'deki ofisinde gerçekleşecek olan hayır çarşısında tereyağlı su böreği, triliçe, çiğ köfte, gözleme çeşitleri, katmer, tatlı ve tuzlu ürünler olacak, aynı zamanda gönüllü kadınların hazırladığı ürünler de hayır çarşısında yerini alacak.

Hayır çarşısı ziyaret edebileceği gibi 0 538 877 76 55 ya da 0 364 224 26 20 numaralı hatlardan da sipariş verilebilecek.

