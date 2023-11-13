T.C.

ÇORUM İLİ

DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Madde 1. İlçemiz Esentepe Mahallesinde 497 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan TKİ Genel Müdürlüğüne ait Sosyal Tesisler dahilinde kalan Eski Misafirhane Binası ile Havuz Tesislerine ait yapıların, yıkımdan çıkacak Geri Dönüşümü olan enkaz malzeme karşılığı Yıkımının ve enkazının taşınması işi ihale edilecektir.

Madde 2. İhale, Dodurga Belediye Başkanlığın da 27.11.2023 tarihinde saat 14.00’da Belediye Hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dahilinde Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3.Tahmin edilen bedel; KDV Dahil 850.000,00-TL (Sekizyüzellibin lira) olup, bu bedel üzerinden 25.500,00-TL geçici teminat alınacaktır.

Madde 4.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3.Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6. Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

7. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7. Tebligat için adres bildirimi,

8. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

Madde 5- İstekliler en geç 27.11.2023 tarihinde saat 14,00’a kadar Belediye Başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

Madde 6- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Fen İşlerinden temin edebilirler

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 06.11.2023