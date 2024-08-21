AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum'da neden 'Büyük resme bakın' dediği ile ilgili açıklama yaptı.

Çorum ziyaretinde düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin iki kişinin Özel İdare'de işe alınması ile ilgili sorusuna verdiği 'Büyük resme bakın' cevabı ile gündem olan Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında bu olayı hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dağ taş neredeyse Laçin'e neredeyse Kırk Dilim tarafında dağlarında dahi, fabrikaların bacaları görünen Çorum'da iki tane işçi alındıyı gündemde tutuyorsanız haksızlık yapıyorsunuz Çorum'a, resmin büyüğüne bakın dedim. Bizim gıpta ile baktığımız Çorum'da bu gündem olmamalı. Onlarda inanılmaz bir gıpta ve hayranlık ile Samsun'a bakıyor."