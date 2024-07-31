25 Temmuz da Amasya Kabaoğuz yaylasında yapılan Geleneksel Güreşler Federasyonu Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonasında Çorum'un pehlivanlar kürsüye ambargo koydu.

Takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde ettiler. Birincilik kupasını Çorum’a getirdiler.

Kabaoğuz yaylasında yapılan Türkiye şampiyonasında 50-55 kilodra Çorum’dan Emir Eraslan Kılıç ve 70 kiloda Belediye İskilipspor’dan Ferhat Yiğit birinci olarak altın madalya kazandılar. 65 kiloda Yunus Emre Battal, 70 kiloda Kerim Uysal ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. 75 kiloda Emre Öner, 80 kiloda E. Berat Ertaşmış, 90 kiloda ise Yunus Emre Çetin bronz madalya kazanan güreşciler oldular.

Takım sıralamasında Çorum birinci olurken Tokat ikinci Kahramanmaraş ise üçüncülük kupasını aldı.

Öte yandan minderde Çorum adına güreşen güreşçiler Geleneksel Güreş’de Tokat adına güreştikleri için onların aldıkları puanlar Çorum’a yazılmadı.

Gençler Karakuca güreşleri sonunda Baş pehlivanlık güreşleri yapıldı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Çorum’dan Ömer Faruk Kalender finalde Fatih Kambur kaybederek ikinci oldu. Yıldızlar Karakucak Türkiye şampiyonasında Çorum takımı ikincilik kupasını almıştı.

Gençlerde kazandığı birincilik ile bu alandaki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.