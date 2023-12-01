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Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumda bildiriler, yüz yüze ve çevrimiçi olarak sunuldu.

Fen Edebiyat Fakültesi Abdulkadir Ozulu Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programında konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Fen edebiyat Fakültesinin ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, “Yerelde olduğu gibi ulusal ve evrensel düzeyde de kültür ve edebiyatımıza katkılar sağlıyor, sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal sorumluluk projelerinde aktif olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şenödeyici, şöyle devam etti:

“Bölümümüzün son derece önemli işler başarmaya başladığını müjdelemek istiyorum. Bölgemizde kurulan en büyük kitap fuarımız var. Gideceğiniz her hangi bir stantta Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerimizi bulabilirsiniz. Şehrimizdeki herhangi bir kültürel aktivite ya da etkinliklerde bizim öğrencilerimizi görebilirsiniz. Yine herhangi bir yayın veya kitaplarda bizim öğrencilerimizi görebilirsiniz. İlk defa bir öğrenci sempozyumu düzenliyoruz. Hazırlanışından sunumuna kadar yine öğrencilerimiz yer alsın istedik. Bilimle buluşsunlar, akademik hayat ile buluşsunlar, ilk bildirimlerini sunma hevesleri olsun istedik.”

Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise öğrenci kongrelerinin önemine değinerek, “Öğrencilerimizin ellerine sağlık. Hiçbir hata veya kusur yok. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Öğrencilerimiz ile birlikte kendilerini çalışmaya adamış düzenleme kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Akademisyenlerin zorunluluk dışında gönüllü olarak her bir dakikalarını öğrencilere feda etmesi, o öğrencilerin daha güzel sonuçlar elde etmesi için çok kıymetli” dedi.

Hitit Üniversitesinde öğrenci kongrelerinin geleneksel bir hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, öğrenci kongrelerinin pandemi döneminde dahi durdurulmadığının altını çizerek şunları söyledi:

“Fen Edebiyat Fakültemiz de bu geleneğe adım atarak öğrenci kongrelerine bir yenisini daha ekliyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılının ilk faaliyeti olan bu sempozyum Fen Edebiyat Fakültemize nasip oldu. Burada ortaya çıkacak bilgi, birikim ve paylaşımın Hitit Üniversitesinin kurumsal yapısına ve öğrencilerimiz arasındaki dayanışmaya, bilgi paylaşımına ve geleceğe dönük olarak akademik çalışmalarına katkı sağlamasını arzu ediyorum. Sempozyumumuzun hayırlara sevile olmasını diliyorum” ifadeleri kullandı.

Konuşmasının devamında Çorum’un kitap ve öğrenci dostu bir şehir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Çorum bilgi, irfan ve aynı zamanda geleneğin buluştuğu bir şehirdir. Bu doğrultuda Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman desteklerini bizlerden esirgemiyorlar” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da gençliği şiir yazarken, şair olurken kalemiyle görmek istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Özellikle son 200 yıla baktığımız zaman ciddi bir medeniyet krizi yaşıyoruz. Eskisi kadar büyük şairler yetiştiremiyor, eskisi kadar büyük edebiyatçılar yetiştiremiyoruz. Şuan mazlumlar yeryüzünde ah çekiyorlarsa bu bizim medeniyetimizin yeniden dirilişe ihtiyacı olduğunun en büyük işareti ve nişanesidir. Bir medeniyet sadece teknoloji, silah sanayinin gelişmesi asla değildir. Bir medeniyet sadece edebiyat ve kültür alanın gelişmesi de değildir.”

Aşgın, Çorum Belediyesi olarak ‘Edebiyat Dergisi’, ‘Kadeş Dergisi’ ve ‘İlvanlım’ dergisini çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Sempozyumda 50 katılımcı, 12 oturum boyunca yüz yüze ve çevrimiçi olarak bildirilerini sundu. (Haber Merkezi)