Kocaelispor’un Çorum FK hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulunan Caner Osmanpaşa, şu ifadeleri kullandı: “Henüz ikinci dakikada kırmızı kart gördük. Eksilmemize rağmen iyi direnç gösterdik ve reaksiyon. Peşinden rakip eksildi, penaltı kaçtı, pozisyonlar bulmaya devam ettik ve golü de bulduk. İlk yarıyı istediğimiz gibi tamamladık. İki takım için de 10 kişi oynamak kolay değil. İster istemez alanlar boşalıyor, rakip kaleye gitmek kolaylaşıyor.

İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK

1-1’e kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Golü yedikten sonra olmaması gereken bir şekilde oyundan düştük. Bunu aşacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman böyle şeyler olacaktır. İnşallah tekrarı yaşanmaz. 2 haftadır kırmızı kartlar yiyoruz. Bu da psikolojik olarak biraz etkiliyor. Bir şanssızlık yaşıyoruz. Böyle gitmeyecek tabii ki.

ÇORUM MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

Kendimle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Hocalarım en doğru yorumu yapacaktır. Hafta sonu Çorum’da olacağız. Her maçı olduğu gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Eksiklerimiz var ancak oynayan herkes mücadelesini verecektir. Bu maçla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz.”