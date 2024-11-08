Öğretmen Akademileri Buhara Kültür Merkezi’nde yapılan açılış programı ile başladı.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve öğretmenler katıldı.

Edebiyat akademisi kapsamında etkinlikle şiirler okunurken, müzik akademisi kapsamında da Çorum yöresine ait türküler seslendirildi.

Okunan şiirler ve söylenen Çorum yöresi türküleri akademiye katılanlar tarafından büyük bir beğeni ile topladı.

Program sonunda öğretmen akademisine katkılarından dolayı Vali Çalgan ile Başkan Aşgın’a Milli Eğitim Müdürü Çağlar tarafından plaket takdim edildi.