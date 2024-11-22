Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı yalnız bıraktığı konusundaki sitemlerinde haklı olduğunu Çorumlu sanayici ve iş adamlarının ona yeterince destek vermediğini belirterek ‘Bizi hedefimiz olan 1. lige taşıdı, inanıyorumki Çorum destek verirse Süper Lig hedefide neden olmasın’ dedi.

Ali Atan tarafından hazırlanıp sunulan 19 Soru 19 Cevap programına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. Bu sorulardan biriside tabiki Çorum FK ile ilgili oldu. Ali Atan’ın ‘Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı başarılı buluyormusunuz’ sorusuna Belediye Başkanı Aşgın ‘Oğuzhan Yalçın çok başarılı buluyorum. Şehrimizin için büyük bir kazanım ve değeri olarak görüyorum. 2. ligden 1. lige şehrimizi taşıması bir kere hayatı boyunca alkışlalımz gereker bir durum Çünki bu bizim hayalilizdi ve bunu ekibi ile birlikte başardı. Ligde şu anda 12 haftada lider Kocaelispor’un altı puan gerisindeyiz. Geçen sezon play-off önce bir maçta Süper ligi kaçırdoık.

Oğuzhan başkanımıza sonuna güveniyorum. Bazen serzenişlerini okuyorum. Samimi sıkıntılarını yalnız kalması yeterli destek görememesi konusundasi sitemlerini okuyonrum başkan burda son derece haklı Şehir olarak tüm iş adamlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarından bizim bir halkımız olan ortak paydamız ve marka değerimiz olan Çorum FK’ya sahip çıkması ve destek vermesi gerekiyor. Süper Lige yükseldiği zaman bu şehre neler kazandıracağını görmüş olsak bunları hayal bile edemeyiz.

Burda kendisini ortaya koymuş bu insana sahip çıkmamız gerekiyor. Hukuku sınırlar içerisinde ne kadar katkı verebiliyorsak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Oğuzhan Yalçın başkan futbolcu olarak sahadan geldiği için o psikolojiyi iyi biliyor. Sonra ikinci adam oyarak görev yaptı için o işi biliyor son üç yıldırda başkan olarak işleri artık çok iyi biliyor.

Yüksek bütçeli işleri yaparkende ilimize minimum düzeyde yük oluyor. Kişisel çabaları ile bir çok sponsor buluyor kaynak oluyturuyor. Bu saydığım nedenlerle hem Çorum FK’ya hemde Oğuzhan Başkana sahip çıkması gerekiyor. Çorum’un yerii 1. lig diyorduk orayı gördük şimdi neden Süper Lig olmasın diyoruz bize bu hayali Oğuzhan Başkan kurdurdu inşallah onun başkanlığında bunuda görürüz’ dedi.