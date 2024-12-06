Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nde Müteşebbis Heyetin yeniden seçilmesi için bir grup sanayici tarafından olağanüstü genel kurul için imza toplanmıştı. OSB 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleşerek yeni yönetimini seçti.

Teknokent’te çok sayıda firma sahibinin katılımıyla gerçekleşen olağanüstü genel kurul OSB Başkan Vekili Bülent Demirci’nin selamlama konuşması ile başladı.

Selamlama konuşmasının ardından divan başkanlığının belirlenmesine geçildi.

Divan başkanlığına İsmail Bölükbaş seçilirken, divan üyeliklerine ise Alaattin Yalçın ile Sinan Özten seçildi.

Divan seçiminin ardından mevcut müteşebbis heyetin görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili seçim yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda müteşebbis heyetin görevine devam etmesi hususunda karar çıkarak heyete katılacak yeni üyelerin seçimine geçildi.

İKİ LİSTE YARIŞTI

Veli Hoşgör ile Ahmet Çenesiz’in listesinin yarıştığı seçimde Çenesiz’in listesi seçimi kazandı.

HEYET YİNE VALİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Daha önce Vali başkanlığında toplanan müteşebbis heyet yeni dönemde de aynı şekilde devam edecek.

Ahmet Çenesiz’in müteşebbis heyet adayları listesi ise şu isimlerden oluştu: “Ali İlker Tosun, Cemil Gazel, Hayri Şamlı, Mehmet Çelik, Muharrem Sarıaslan, Oğuz Taç, Murat Ömer Battal, Şeref Ürgen”