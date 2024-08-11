Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Çorum Özel Hastanesi, Üroloji kadrosuna Opr. Dr. Ahad Safaraliyev’i ekleyerek hekim kadrosunu güçlendirdi.

Üroloji bölümünün hastanenin ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu ve özellikli işlemleri fazla olan Üroloji bölümü için Opr. Dr. Ahad Safaraliyev’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

“Üroloji bölümünde 2 hekimle halkımıza hizmet veriyoruz. Kadromuzda Opr. Dr. Özgür Sönmezer ve Opr. Dr. Ahad Safaraliyev olmak üzere deneyimli, alanında uzman ve halkımızın çok sevdiği iki hekimle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” diyen ve Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü kaydeden Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini, hizmet çeşitliliğini ve uzman doktor sayısını arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve ünvanlı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız” dedi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahad Safaraliyev ise Çorum Özel Hastanesi’nde değerli Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyacağını belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Safaraliyev, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

AHAD SAFARALİYEV KİMDİR?

Opr. Dr. Ahad Safaraliyev 1991 yılında Bakü’de doğdu. 2009-2015 yılları arasında Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi aldı. 2018 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üroloji Bölümünde ihtisasına başladı. 2023 yılında ihtisasını tamamladı. 2023-2024 yılları arasında Amasya Özel Kolmed Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak görev yaptı. 2024 yılı Ağustos ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu.

Opr. Dr. Ahad Safaraliyev’in Özellikli Tedavi Alanları: Üroonkoloji, Laparoskopik Cerrahi, Kadın Ürolojisi, Erkek Ürolojisi, Çocuk Ürolojisi, Endoüroloji, Fonksiyonel Üroloji, Nöroüroloji, Androloji’dir. Safaraliyev, Çorum Özel Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak; şu alandaki hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapmaktadır:

Taş Hastalıkları (Böbrek Taşı, Üreter Taşı, Mesane Taşı, Endoskopik Taş Kırma Tedavisi, Perkütan Nefrolitotomi), Üroonkoloji - Laparoskopik Cerrahi – Açık Cerrahi

Testis Kanseri (Parsiyel Orşiektomi, Radikal Orşiektomi), Mesane Kanseri (TUR Mesane, Radikal Sistektomi, İmmünoterapi (mesane içine BCG), Böbrek Kanseri (Parsiyel Nefrektomi, Radikal Nefrektomi), Üreter Kanseri, Üretra Kanseri, Prostat Kanseri (USG Eşliğinde Prostat Biyopsi – TRİB, Radikal Prostatektomi)

Penis Kanseri, İyi Huylu Prostat Büyümesi (HoLEP, TUR Prostatektomi), böbrek çıkım darlıkları (UP darlık) (Pyeloplasti), Kronik Prostatit, Sertleşme Problemleri (Erektil Disfonksiyon) (Penis Protezi Uygulamaları), Varikosel, Genital Siğil (Kondilom), Vezikoüreteral Reflü, Üriner İnkontinans, İnmemiş Testis, Hipospadias, Erkek Kısırlığı,

Doğuştan Penis Eğrilikleri, Peyronie Hastalığı, Sistoskopi, Mesaneye Botoks, Uygulaması, İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisi, Aşırı Aktif Mesane, Pelvik Ağrı

İdrar Kaçırma Problemleri, Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozuklukları,

İdrar Yolu Kanamaları, Sünnet” (Haber Merkezi)