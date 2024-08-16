Ahlatcı Çorum FK kulüp sponsonları İstanbul’dan gelen ünlü misafirleri konuk etti. Kırmızı Siyahlı kulübün usun süredir sponsorluk yapan Yedek Kulübeleri YAF Diesel sahibi Yusuf Kanıcı, Esenyel Hukuk Bürosu sahibi Selçuk Esenyel ile birlikte 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Engin Özturan, sosyal medyada ünlü lokanta işletmecisi Bedri Usta ile birlikte Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti.

Misafirleri Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Yılmaz Özkul, Başkan Vekili Feyyaz Gökel, Başkan Yardımcıları ve Dış İşler Sorumlusu Ömer Özkul karşıladı. Misafirlere önce Yeni Şehir Stadyumunu gezdiren Başkan Oğuzhan Yalçın daha sonra tesislere geçerek burayı tanıttı.

Bu gezinin ardından başkanlık bakamında misafirlerini konuk eden Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri kulübün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yalçın kulübe verdikleri destek için bir kez daha teşekkür etti. Ziyaret sonunda Çorum FK Başkanı Yalçın Selçuk Esenyel, Yusuf Kanıcı, Engin Özturan ve Bedri Usta’ya isimleri yazılı forma hediye etti.

Ziyaretin ardından Türkiye’nin ünlü lokantacısı Bedri Usta kulüpte çektiği videosunu sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni aldı. Bedri Usta, Çorum FK’nın stadını ve tesisini ziyaret ettiklerini bir çok Süper Lig takımda bu tesislerin olmadığını belirterek ‘Ben burdan tüm Çorumlulara özellikle İstanbul’da oturan iş adamlarına sesleniyorum ‘Çorum FK’ya sahip çıksınlar ve destek versinler’ dedi.