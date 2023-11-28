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Çorum isminin olduğu her yerde bulunan gönül insanı Mehmet Balalan’dan gazetemize ziyaret. Ankara Sincan’da oturan ve gerek Çorumspor’un gerekse Çorum isminin geçtiği her yerde aktif olarak bulunan Mehmet Balalan Çorum’a geldiğinde gazetemizi ziyaret ederek Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk ile sohbet etti.

Gönül insanı Mehmet Balalan Çorum FK’nın 1. ligde mücadele etmesinden gurur duyduğunu memleketinin takımına sahip çıkması gerektiğini belirterek tüm hemşehrilerinden ellerinden gelen desteği vermesini istedi. Ankara’da Çorum isminin olduğu her yerde bulunmaya çalıştığını belirten Balalan emekli olduktan sonra köyüne dönerek orda yaşayacağını belirterek Çorum sevdasının kelimelere sığmayacağını söyledi.