Türkiye, son 23 yılın en kurak haziran ayını yaşadı. En fazla yağışın azaldığı iller arasında yer alan Çorum ise son 21 yılın ‘en kurak’ Haziran ayını yaşadı.

Türkiye'de 2024 yılı haziran yağışlarında büyük düşüş yaşandığı gözlemlendi. Yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azaldı. Böylece son 23 yılın en kurak haziran ayı yağışı yaşandı. Bakanlık tarafından yayınlanan kuraklık haritası deprem haritası kadar korkuttu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerini açıkladı. 1991-2020 dönemi haziran ayı incelemelerinde ortalama yağış miktarı metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı.

YÜZDE 80 AZALDI

Yağışlarda normaline göre yüzde 65, geçen yıl haziran ayına göre ise yüzde 80 azalma yaşandı. Türkiye genelinde son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

Haziran ayı yağışlarında, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli hariç Marmara Bölgesinin tamamı, kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde normaline göre yaklaşık yüzde 60 azalma görüldü.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri sahil kesimlerinde haziran ayı yağışlarında ise yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildi.

Bölge geneli yağışlarda tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı, en fazla azalma görülen bölge yüzde 92 ile Marmara Bölgesi oldu.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde son 23 yılın, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde son 21 yılın, İç Anadolu Bölgesinde ise son 12 yılın en düşük yağışı meydana geldi.

EN FAZLA AZALMA ÇANAKKALE'DE YAŞANDI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 97 kilogram ile Rize'de, en az yağış ise metrekareye 0,4 kilogram ile İzmir'de görüldü.

Haziran ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 26 ile Hakkari'de, en fazla azalma ise yüzde 98 ile Çanakkale'de gerçekleşti.

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova'da son 64 yılın, Adana, Ardahan ve Osmaniye'de son 44 yılın, Adıyaman, Aydın ve Kütahya'da son 23 yılın, Manisa'da son 22 yılın, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük ve Kastamonu'da son 21 yılın en düşük yağışı kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 6,5 gün olarak hesaplanırken, haziranda ortalama 3,4 gün oldu.