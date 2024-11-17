14-17 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen TRAVELEXPO 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Vakıf 19 tarafından açılan Çorum standına ziyaretçi akını yaşandı.

Vakıf 19 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan öncülüğünde tanıtımı yapılan Çorum standı, birçok turizm profesyonelinin beğenisini kazandı.

Çorum standını ziyaret edenler arasında Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorumlu hemşerimiz Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ve birçok isim yer aldı.