Amasya'da düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan Çorumlu sporcular, Filistinli çocuklara destek verdi. Amasya Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada Çorum İl Karması Kız Hentbol Takımı ellerinde döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla seremoniye çıktı.

Çorum İl Karması Kız Hentbol Takımı Antrenörü Taner Adıkdı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilire yaptığı zulme işaret ederek, "Süreç malum orada, hepsi bizim çocuklarımız. Biz de onlara destek amaçlı Amasya'da Filistin halkının, Filistin çocuklarının yanında olduğumuzu göstermek adına bu turnuvada Filistinli kardeşlerimiz için mücadele edeceğiz." dedi.

Sporculardan Ela Nur Koçak da İsrail'in Filistinli çocukları öldürdüğünü vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimize destek veriyoruz, onları çok seviyoruz." diye konuştu.

Türkiye Şampiyonasında kızlarda iki grupta on takım mücadele ediyor. Çorum takımı grubundaki ilk maçında Amasya Tatküpü’ne yenildi. Çorum il karması A grubunda Giresun Görele, Artvin İl Karması, Gaziantep İl Karması ve Amasya Tatküpü takımları ile mücadele ederken B grubunda ile Van il karması, Amasya Üniversitesi, Ordu İl Karması, Gaziantep Gençlikspor ve Tokat Turhal Belediyespor takımları yer aldı.

Dün ilk seansı bay geçen Çorum İl karması ikinci maçında Amasya Tatküpü takımına 21-16 yenildi. Ev sahibi takım ilk periyotu 7-5 ikinci periyotu 6-4 üçüncü periyotu 8-7 maçıda 21-16 kazanarak gruba galibiyet ile başladı.

Bugün başlayan 8-10 yaş arası Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası 8 Ağustos Perşembe günü sona erecek.