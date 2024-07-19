Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay’dan oluşan heyet Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, spor alanında Çorum’a yapılacak yatırımlarla ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini ve Çorum’un tüm ilçeleriyle birlikte spor alanındaki taleplerini ilettiklerini belirterek, “Tüm heyetimiz ve Çorumlu hemşerilerimiz adına Kıymetli Bakanımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, ayrıca Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Kemal Memişoglu’nu da ziyaret etti.

Ahlatcı ziyarette Memişoğlu’na Çorum’un 2025 yılı yatırım programları ile ilgili taleplerini aktardı.

Sağlık alanında şehrin ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık hizmetlerinden vatandaşların daha kaliteli şekilde yararlanması amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Ahlatcı, ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoglu’na teşekkür etti.