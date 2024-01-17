Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum’da 2023 yılında Başsavcılık ve Adliye olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsettiği basın toplantısında 2023 yılında yıl bazında bir önceki yıla göre Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldığını açıkladı.

Bektaş; “2023 yılında yıl bazında bir önceki yıla göre Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaştık ama nüfus oranla çok kötü değil. Bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 25 bin civarı hazırlık evrağıyla kapattık. Bu Çorum tarihinin zirve rakamıdır. Diğer illerimizde de yıldan yıla suç oranları artmakta. Suç artıyor ancak biz Adliye ve başsavcılık olarak mağdur olan vatandaşlarımızın haklarını hızlı bir şekilde elde etmesi için etkin ve verimli soruşturma yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da 2023 yılında Çorum tarihinin rekoru ile yüzde 98 evrak çıkartma oranına ulaştık. Burada da tüm Cumhuriyet savcılarımızın, kalem personelimizin, kolluk görevlilerimizin katkısı çok yüksek. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi

‘SİLAHLI EYLEMLERDE 515 KİŞİYİ TUTUKLADIK’

Çorum’da son aylarda artan asayiş olayları ve silahlı eylemlerin herkesin canını sıktığını belirten Başsavcı Bektaş; “Son 4-5 aydır Valiliğimizin, Emniyet Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın sıkı tedbirleriyle biraz azaldı, 2024 yılında da daha iyi bir seviyeye gelecektir. Biz de adli süreç olarak bu olaylara bastırma ve caydırıcılığını artırma amacıyla tutuklama tedbirine çok başvurduk. 2023 yılında 515 tutuklama tedbirine 596 adli kontrol tedbirine müracaat ettik. Bu tutuklama tedbirlerinin yarısı silahlı tehdit, silahlı yaralama eylemlerine uyguladık. Hırsızlık olaylarında ise 107 tane tutuklama tedbiri uyguladık. Uyuşturucu ticareti suçu Çorum ilinde çok fazla yaygın değil. 300 bin nüfuslu bir yerde tabi ki bunlar olacaktır. 83 tane tutuklama tedbiri uyguladık uyuşturucu ticareti suçundan. Çorum’da uyuşturucu kullanma oranında ise bir önceki yıla göre düşüş var. Bu da iyi Çorum için.” ifadelerini kullandı

UZLAŞTIRMADA YÜZDE 94, ARABULUCUKTA YÜZDE 50 BAŞARI

Konuşmasında Çorum’da uzlaştırma ve arabuluculuk faaliyetlerine de değinen Bektaş;

“Çorum’a geldiğim günden bu yana gerçekten önem verdiğim ve bu konuda daha ileriye nasıl götürebiliriz diye çaba sarf ettiğimiz Uzlaştırma Kurulumuz var. Maalesef Çorum’da bugüne kadar Türkiye ortalamasının çok çok altında Yüzde 40 civarında uzlaştırmada başarı oranımız vardı. Son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla Çorum tarihinin en önemli başarısını yakaladık ve yüzde 94 başarı oranına ulaştık. Çorum tarihinde bu oran çok önemli. Burada yaptığımız çalışmalar 1-1.5 mahkemenin iş yükünü azaltmış olduk. Yaklaşık 1500 dosya Uzlaştırma Kurulumuzda olumlu sonuçlandı. Zaten Çorum halkı uzlaşmaya birbirini affetmeye, Anadolu insanın tipik özelliğidir bu. Arabuluculukta da yine Türkiye ortalamasında yüzde 50 civarında bir başarı oranımız var. Kira uyuşmazlıkları toplumumuzun genel sorunu. Şu anda her evde yaşanıyor. Çorum’da da kira sorunları ile ilgili arabuluculuk aracılığıyla yüzde 50 civarında bir başarı oranı yakaladık. Türkiye’nin her ilinde böyle şu anda.” şeklinde konuştu

'YENİ ADLİYE SARAYI ÇORUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Yeni Adliye Sarayı Çorum için gerçekten önemli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Başsavcı Bektaş, şunları söyledi;

“Çorum Başsavcılığı olarak öncelikli işimiz soruşturma yapmak ve vatandaşların uğradığı haksızlığı giderme anlamında gerekli yasal işlemleri yapmak ama onun yanında da vatandaşımızın daha sağlıklı ortamda daha Çorum’a yakışır ortamda adalet hizmetlerini alması için fiziki koşulların da elden geçirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda son 1 yıl içerisinde bakanlığımızın da destekleriyle önemli adımlar attık. Sorunu tamamen çözmedik ama fiziki koşulların daha elverişli hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah 2023 yılı içerisinde de bu anlamda çalışmalarımız devam edecek.

ADLİYE EK BİNA İHALESİ YAPILDI, SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yeni Adliye Sarayı Çorum için gerçekten önemli bir ihtiyaç. Ek bina ile ilgili proje ihalesi yapıldı süreç devam ediyor bakanlık nezdinde ama ek bina mı olur? Yoksa yeni bir Adalet Sarayı mı olur? Bu konuda bakanlık nezdinde çalışmalar devam ediyor. 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde bu konuda biraz daha adım atmış olacağız. Daha somutlaşacaktır bu süreç.

BİNEVLER’E LOJMAN YAPILACAK

Çorum’daki en büyük ihtiyaçlardan biri de Hakim, Savcı ve personel lojmanı eksikliği. Şu anda mevcut kiralarla bu kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Bize tahsis edilen Binevler tarafındaki arsa üzerinde imar çalışmaları bittikten sonra Çorum’a yakışır lojman kazandırma çalışmalarımızı hızlandıracağız.