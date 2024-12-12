Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanları toplantısı Antalya’da yapıldı. Toplantıya Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Karaca da katıldı. Toplantıya Futbol Federasyonu Gelişim Direktörlüğü görevine yeni atanan Emrah Bayraktar da katıldı.

Antalya’da yapılan toplantıda genel merkez çalışmaları ve şubelerle ilgili konular otomasyona geçiş için Prof Dr. Recep Sürhat Müniroğlu ve Prof Dr. Niyazi Eniseler tarafından katılımcılara bir sunum yapıldı. Toplantının son bölümünde ise Gelişim Seminerleri, antrenör eğitim programları kapsamında Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar’ın katılımı ile yapıldı.

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, toplantıda Emrah Bayraktar’a yapılan milli takım bölge seçmelerinde yaşadıkları sorunlar, antrenör eğitim seminerlerindeki sıkıntılar konusunda detaylı bilgiler verdiklerini ve bu yanlışların düzeltilmesini talep ettiklerini söyledi.

Bayraktar’ın göreve yeni geldiğini ve yanlış düzenlemelerle ilgili yapacağı çalışma sonunda bir sunumu önümüzdeki toplantıda antrenörlere ileteceğini söylediğini belirten Yasin Aksoy bu anlamda verimli bir toplantı olduğunu sözlerine ekledi.