Çorum Ülkü Ocakları geleneksel hale getirdikleri ‘Bir Bot Bir Mont’ kampanyasını bu yılda başarıyla tamamladı.

Hayırseverlerin katkıları ile alınan bot ve montlar ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, kampanya hakkında yaptığı açıklamada,

“Göreve geldiğimiz günden beri her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz, çocuklar üşümesin diye ‘Bir Bot Bir Mont’ kampanyamızı tamamlamanın sevinci içerisindeyiz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın yüreğini ısıtmak, bir nebze de olsa onların mutluluğuna vesile olmak paha biçilemeyecek bir huzur ve mutluluk kaynağı oldu. Kampanyayla ilgi duyuruyu yaptığımız ilk günden bugüne siz değerli gönüldaşlarımızın desteği artarak devam etti. Bu sebeple en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Sizlerin desteği ve sahip çıkması sayesinde her yıl büyüyerek devam eden kampanyamızda bu sene yaklaşık 1000 adet bot ve montu ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırdık. Yine bu sene Çorum merkezin dışına çıkarak Alaca, Osmancık ve İskilip ilçelerimizde de çocuklarımıza buluştuk. Onların yüzündeki tebessümü, yüreğindeki sıcaklığı hissettik ve böyle bir hizmete bizleri vesile kıldığı için Rabb’im’e şükrettik. Bu vesileyle, kampanyamıza katkı sağlayan, dualarında bizleri unutmayan bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, bu süreçte özveriyle çalışan teşkilatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.