Çorum Ülkü Ocakları tarafından 12 Eylül şehidi Fikri Arıkan adına futbol turnuvası düzenlenecek. Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik turnuvaya katılmak isteyenlerin Ülkü Ocakları ile irtibata geçmesini istedi.

Tosik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gençlerimizin sosyal ilişkiler geliştirebilmesi, sporun dostluk ve beraberliğe hizmet eden yönünün vurgulanması adına tertip edeceğimiz turnuvamıza katılmak isteyen gençlerimiz takımını kurup bizimle iletişime geçebilirler.

12 Eylül şehidi Fikri Arıkan adına düzenleyeceğimiz bu turnuvaya katılmak isteyenler detaylı bilgiyi Ülkü Ocaklarından alabilirler’ dedi.