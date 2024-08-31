30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü etkinlileri çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından resepsiyon verildi.

Resepsiyona Vali Zülkif Dağlı, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin Türk milletinin azim ve kararlılığının en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Zaferler ayı olarak bilinen Ağustos ayı içerisinde; Anadolu’nun kapılarını Türklere açan başta Malazgirt Zaferi, 1570 de Kıbrıs’ın Fethi, Anafartalar Zaferi ve Anadolu topraklarının ebediyen Türk Yurdu olduğunu dosta düşmana kanıtlayan 30 Ağustos Zaferi yer almaktadır. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, hürriyet aşkının bir zaferidir. Bu zafer, bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin, fedakârlıkların ve milletçe tek yürek olarak ortaya konan iradenin, sarsılmaz inancının bir nişanesidir. Tarih boyunca gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız zorlukları aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bir asır önce neler yaşandığını, İstiklal mücadelesinin nasıl verildiğini, bu zaferin anlamını ve önemini unutmadan, uğruna mücadele verdiğimiz değerleri canlı tutarak, gelecek nesillere anlatmak en önemli görevlerimizdendir” şeklinde konuştu.

“Bizler, devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle beraber hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz ve bu hedeflerimizden asla taviz vermeyeceğiz” diyen Vali Dağlı, “Halkımızın bu yoldaki azim ve kararlılığı en büyük teminatımızdır. Gelecek nesillere, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için hep birlikte tüm gücümüzü ortaya koyup canla başla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları uğruna canlarını feda eden Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Çorumlu hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin ve milletimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.