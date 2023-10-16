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Çorum Hentbol’da uzun bir aranın ardından ligde mücadele edecek. Çorum Gençlikspor bayan hentbol takımı 2. ligde mücadele etmek için çalışmalarına start verdi.

Kadınlar 2. Hentbol Liginde sekiz grupta 31 takımın mücadele edecek. Çorum Gençlikspor kulübü A grubunda Ankara Yenimahallespor, Ankara Gençlik Merkezispor, Sinopspor ve Kastamonu Esan Akü Mer. Ortaokulu Gençlikspor kulüpleri mücadele edecek. Beş takımın mücadele edeceği ligde çift devreli maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takım çeyrek final grubuna yükselecek.

Gençlikspor kadın hentbol takımı Antrenör Taner Adıkdı ve yardımcı antrenör Ömür Soytemiz yönetiminde sezonun ilk antrenmanını yaptı. Sezonun ilk çalışması tempolu koşular, top sürme ve taktik ağırlıklı çift kale çalışma ile sona erdi. Antrenman sonunda Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel tarafından sporculara tatlı ikram edildi.

Gençlikspor Hentbol Antrenörü Taner Adıkdı uzun bir aranın ardından Çorum’dan bir takımın 2. ligde mücadele edecek olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Adıkdı ‘Alt yapıda yaptığımız çalışmalar sonucunda liglerde mücadele edecek kulüp olmamasından dolayı farklı illere giden sporcularını illeri adına lige katılması son derece önemli’ dedi.

Hentbol İl Timsilciliği tarafından hazırlanan ‘Gençler spora toplum huzura’ projesi çocuklaran suça sürüklenmemesini önlemek ve topluma kazandırmak olduğu’ belirlendi.

Hedefimiz kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz çocuklarımızı liglerde tecrübe kazandırarak üst liglerde mücadele etmelerini sağlamak. Tabiki bu arada boş zamanlarında zararlı alışkanlıklar ve suça meyilli ortamlardan uzak kalacaktır. Milli takıma, üniversitelerin spor akademilerine nitelikli ve ahlaki değerleri yüksek bireyler kazandıracağız” dedi.