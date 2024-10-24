Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hamit K. idaresindeki 34 EHH 988 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda Mehmet Ş'nin kullandığı 06 TC 858 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada cipte bulunan Benlihan Ş, Hamdi Ş. ve Selma Ş. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Editör: Anadolu Ajansı