AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Sağlık Bakanlığı tarafından iki mahalleye sağlık merkezi kurulacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, Kunduzhan ve Söğütevler Mahallesine sağlık merkezi kurulması kararının alındığını belirterek şunları söyledi:

"2024 yatırım programına alınan tesislerimizle hemşehrilerimiz çok daha güzel ortamlarda hizmetlerden faydalacaktır.

Kunduzhan ve Söğütevler mahallemiz başta olmak üzere ilimize hayırlı olsun."