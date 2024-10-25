AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya Çorum ve ilçelerine 20'si uzman, 4'ü pratisyen olmak üzere toplam 24 doktor atamasının yapıldığını duyurdu.

Milletvekili Kaya, Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 Pratisyen Hekim, Bayat ilçesi Devlet Hastanesine 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1 İç Hastalıkları, 1 Pratisyen hekim ve Bayat Toplum Sağlığı Merkezine’de 1 aile hekimi olmak üzere toplan 4 hekimin atandığını ifade etti.

İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne de 1’i Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı Hastalıkları doktoru ile İskilip Toplum Sağlığı Merkezine de 1 Aile Hekimi olmak üzere toplam 3 doktor atamasının yapıldığını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, “ Sağlıakanlığımızca Sungurlu Devlet Hastanemize, Acil Tıp, İç Hastalıkları, Radyoloji diğeride Üroloji olmak üzere toplam 4 uzman doktor ataması yapılırken, yine Osmancık Devlet Hastanemize 1 pratisyen hekim ataması yapılmıştır” dedi.

Kaya, uzun süredir doktor açığı bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hatasnesine de 9’u Uzman, 1’i pratisyen hekim olmak üzere 10 doktor atamasının gerçekleştiğini açıkladı.

Kaya, “ Çorum ve bölgesine hizmet veren Erol Olçok Eğiyim ve Doktor Olmak üzereAraştırma Hastanemize Çocuk Sağlığı ve Hastalıklasrı, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Plastik ve Estetik Cerrahisi, Radyasyon Onkoloji, Romatatoloji doktoru ile Pratisyen hekim ataması yapılmıştır.

Sağlık sektöründe Çorum Bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacak. Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorum’lu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz"dedi.