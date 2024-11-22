Kaza Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

29 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

CENAZEYE GİDERKEN HASTANELİK OLDULAR

İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunanların, yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.