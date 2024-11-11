Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yaptıklarını belirterek, "Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen motorcu dostu bariyer çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motorcu dostu bariyer sistemleriyle kaza şiddetinin azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizen Uraloğlu, "Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajını tamamladık. Yıl sonuna kadar 20 kilometre daha motorcu dostu bariyer montajı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, devlet ve il yollarında yapılan bariyerlere dikkati çekerek, motorcu dostu bariyer uygulamasının ilk başladığı Antalya'da 18,3 kilometre, İstanbul, Muğla, Çanakkale, Bolu, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Hatay, Samsun, Amasya, Sinop, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Çorum ve Tokat'ta ise toplam 134,6 kilometre bariyer montajını tamamladıklarını vurguladı.