Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın ihalesinin bu ay içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile ilgili yine bir açıklama yaptı.

Delice-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile ilgili hemen hemen her ay bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, ihale tarihi ile ilgili yine bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu; “Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nı da içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz." dedi