Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, engelli bireyler ve otizmli çocukların ihtiyaçlarını Meclis gündemine taşıdı.

Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı ve üyeleriyle Çorum’da bir araya gelen Mehmet Tahtasız, ailelerin sorun ve taleplerini TBMM’de yaptığı konuşma ile dile getirdi.

Çorum’da 3 bin 632 engellinin bulunduğunu bunlardan 300’ünün ise otizmli olduğunu vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da ivedi olarak Otizm Eğitim Merkezi ve Gündüz Bakımevi’ne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Eğitim öğretim hakkı anayasal bir haktır. Özel gereksinimli çocuklarımız da tüm çocuklarımızla birlikte eşit düzeyde eğitim alma hakkına sahiptir. Çorum'da 3.632 engelli kardeşimiz var, bunlardan 300'ü ise otizmli çocuklarımız. Tasarruf tedbirleri yüzünden otizmli çocuklarımız usta öğretici eğitmenleri atanmadığı için eğitim hakları ellerinden alındı. Çorum'da ivedi olarak otizm eğitim merkezi ve gündüz bakımevine ihtiyaç var. Bu merkezler yapıldığı takdirde otizmli bireylerimiz topluma adapte olabilecek, haftanın yedi gün yirmi dört saatini otizmli çocuklarına ayıran anneler biraz olsun sosyalleşebilecek. Aileler otizmli çocuklarını bırakacak bir yer bulamadıkları için cenazesi de olsa hastanede işi de olsa günlük hayattan soyutlanıyor. Engelli çocuklarımız en fazla liseye kadar eğitim öğretim görüyor, Çorum Hitit Üniversitemizde özel eğitim bölümleri olmadığı için bu hayalleri gerçekleşmiyor. Çorum’da otizm eğitim merkezi yapılmasını ve Hitit Üniversitesinde engelli bireyler için özel bölüm açılmasını istiyoruz.”