Çorum'da tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar, faaliyetler ve yatırımların değerlendirildiği 2.Tarım Konseyi Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Çorum Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Tarım Konseyi ile ilgili bir açıklama yapan Vali Dağlı, Çorum'da tarım sektöründe yer alan oda ve STK'ların birarada bulunabileceği bir tarım kampüsü yapılmasına yönelik proje hazırlanması konularında tarım sektörünün tüm paydaşları ile birlikte koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca sulanabilir tarım arazilerinin arttırılması, tarımsal sulamanın etkili ve verimli kullanılması, kaliteli ürün üretimi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması, tanıtım çalışmaları, tarıma yönelik faiz indirimli kredi imkanları sağlanması, hibe destek programlarına ağırlık verilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ve STK temsilcileri katıldı.