FATİH BATTAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çorum’un büyümesi ve gelişmesi için havalimanına ihtiyaç olduğunu dikkat çekti.

İktidarın 21 yıldır tren yolunun Çorum’dan geçeceğini söylediğni belirten Yavaş; “Artık boş lafa inanmayın.” dedi

Dünya Kültür Mirası listesinde olan Çorum’un havalimanı gelmesiyle kalkınacağını ve büyüyeceğini aktaran Yavaş; “Ben Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptım. Beypazarı’nda çok fazla Roma, Bizans dönemine ait eser yoktu tarihi evler vardı. Beypazarı denildiği zaman Adapazarı mı, Beyşehir mi, karıştırırdı insanlar. Tarihi evleri restore ettik ve şuanda 500 bin turist geliyor her yıl. Binlerce insan turizmden para kazanır hale geldi. Çorum ise Dünya Kültür Mirası listesinde olan Hitit’lerin başkenti Hattuşa gibi eser olacak buraya turist gelmeyecek. İşte buraya turist gelmesinin birinci yolu buraya bir an evvel havalimanının yapılmasıdır. Bakın göreceksiniz o zaman Çorum’un ne kadar kalkındığını, esnafın para kazandığını, sektörlerin nasıl değiştiğini göreceksiniz.” şeklinde konuştu