Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Çorum ve çevre illere kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, 26.07.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve yağışların 27.07.2024 Cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de ifade edildi.