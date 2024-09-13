Çorum’un ilk özel Mesleki Eğitim Merkezini Ahlatcı açtı Çorum’un ilk özel Mesleki Eğitim Merkezini Ahlatcı açtı

Beydili, Dut, Eskiören, Evciortakışla, Güney, Hamamlıçayköy, Kumçeltiği, Mollahasan, Şekerbey, Şendere, Konaklı, Karabayır, Güney, Dereköy, Çıkrık ve Tozluburun,  köylerindeki hazine arazileri satışa sunuldu.

SATIŞ İHALESİ 19-20 EYLÜL'DE

Muhammen bedelleri 16 bin 489 bin lira arasında değişen araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 19-20 Eylül tarihlerinde Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

Editör: Fatih Battar