Beydili, Dut, Eskiören, Evciortakışla, Güney, Hamamlıçayköy, Kumçeltiği, Mollahasan, Şekerbey, Şendere, Konaklı, Karabayır, Güney, Dereköy, Çıkrık ve Tozluburun, köylerindeki hazine arazileri satışa sunuldu.

SATIŞ İHALESİ 19-20 EYLÜL'DE

Muhammen bedelleri 16 bin 489 bin lira arasında değişen araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 19-20 Eylül tarihlerinde Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, açık artırma usulü ile satışa sunulacak.