Çorum'da 8 köy ve 2 mahallede toplam 40 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Hacıpiri Mahallesi ve Bahabey Mahallesi ile İbik, Karaağaç, Karlık, Kavak, Kılıçdere, Örübağ, Soğucak, Yalakçayı köylerindeki toplam 40 hazine arazisi ihaleyle satışa sunulacak.

Arsaların satış ihalesi İskilip Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliğinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı gerçekleştirilecek.

SATIŞ İHALESİ 21-22 KASIM'DA

Muhammen bedelleri 30 bin ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişen araziler, 21-22 Kasım tarihlerinde İskilip Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilecek.