Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Alembeyli, Bahşılı ve Kuzucak köylerinin içme suyu sorunu için sondaj çalışması başlatıldı.

İlçede yaşanan büyük su sorunu su kuyularıyla çözülmeye çalışılıyor.

Alembeyli, Bahşılı ve Kuzucak köylerindeki su sorunu için sondaj çalışması tamamlandı ve çıkarılan su kısa süre içerisinde isale hattına bağlanarak kullanıma açılacak.

İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal’da çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili personellerden bilgiler aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “2024 yılı Köydes programı kapsamında ihale edilen Alembeyli Grup Suyu Sondaj Açılması İşi yüklenici firma tarafından tamamlanmış olup, sondajdan çıkan su grup suyundan faydalanan üç köyümüze ait isale hattına bağlanarak köylerimizin kullanımına en kısa sürede açılacaktır. Bu bağlamda ilçe Kaymakamımız Mutlu Köksal, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı.” ifadeleri kullanıldı.